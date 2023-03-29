Pepsi представила новый логотип к 125-летию компании

Продажи газированного напитка в банках с обновленным дизайном начнутся осенью 2023 года в США и Канаде, в других странах – в 2024 году

Компания PepsiCo обновила логотип впервые за 15 лет в преддверии своего 125-летия, сообщают американские СМИ.

Как передает USA Today, на новом логотипе надпись Pepsi выполнена жирным шрифтом черного цвета и размещена в круге с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. Отмечается, что компания приступила к разработке лого несколько лет назад, основываясь на дизайне 70-80-х годов.

По словам директора PepsiCo по маркетингу Тодда Каплана, задачей компании «было взять что-то, что было частью нашего наследия и нашего прошлого, и привнести в наше настоящее и будущее». Логотип должен «придавать больше энергии, уверенности и смелости», заявил в свою очередь главный дизайнер компании Мауро Порчини.

Как уточняется в сообщении, продажи газированного напитка в банках с обновленным дизайном начнутся осенью 2023 года в США и Канаде, в других странах – в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, ране стало известно, что в России в продаже, возможно, опять появится оригинальная «Пепси-кола» от PepsiCo, но под другим брендом, который тоже принадлежит этой компании, – Evervess. Предполагаемое новое название – Evervess-Cola.

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