Глава Приамурья Василий Орлов напомнил о наказании за нарушение противопожарных правил: «Привлекать к ответственности будем всех!»

В Амурской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 8 природных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приамурье полностью готово к началу весеннего сезона лесных пожаров. Такую оценку по итогам проверки Департамента лесного хозяйства ДФО получили всего два дальневосточных региона. В 20 районах Амурской области с 27 марта введён особый противопожарный режим. Глава Приамурья Василий Орлов напомнил об ужесточении ответственности для виновников возгораний. Губернатор поручил тщательно рассматривать каждый случай нарушения противопожарной безопасности.

«За нарушение противопожарных правил законом предусмотрено достаточно жесткое наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности. Поэтому перед тем как сжечь мусор на своем дачном участке, выжечь высокую сухую траву возле озера, где хочется порыбачить или очистить огнем десятки гектаров своих полей, лучше стоит лишний раз хорошо подумать. Жизнь и здоровье людей, сохранность амурских лесов гораздо дороже экономии времени или средств недобросовестных фермеров. Привлекать к ответственности будем всех!», - подчеркнул Василий Орлов.

С начала пожароопасного сезона в области вспыхнули восемь природных пожаров на общей площади 450 га. Шесть виновников возгораний уже установлены. Для сравнения, в прошлом году в это же время в лесах Приамурья бушевали 29 пожаров на общей площади 3 497 га. На борьбу с огнем в этом году мобилизовано около тысячи специалистов и 252 единиц техники.

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, особые режимы в лесах будут вводиться в зависимости от сложности пожароопасной обстановки.

«Они устанавливают в лесах дополнительные требования пожарной безопасности, а также предусматривают привлечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара», - рассказал Алексей Севостьянов.