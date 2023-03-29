Названы российские регионы, где чаще заражаются клещевым энцефалитом Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с NEWS.ru, что в большей степени клещевой энцефалит угрожает жителям Урала, Дальнего Востока, а также Восточной и Западной Сибири, уточнив, что данному заболеванию менее подвержены регионы европейской части России.

«Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен больше в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке», - заявил специалист, отметив, что речь идет об очень тяжелом заболевании.

Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский рассказал, что клещи нападают с земли или с травинок, а на деревья они забраться не смогут. Эксперт также опроверг заявления, что клещи становятся активными только после таяния снега. По его словам, с клещами можно столкнуться раньше на территориях, которые хорошо прогреты солнцем.

Марьинский также призвал не пытаться вытащить клеща при помощи растительного масла, назвав ненадежным этот народный способ, а также отметив, что он требует много времени.