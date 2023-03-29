УПЦ подала иск, оспаривающий выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Монахи должны покинуть Киево-Печерскую лавру 29 марта Фото: REUTERS

Служители Киево-Печерской лавры намерены оспорить решение украинского суда о выселении их из обители. Они уже подали соответствующий иск. Об этом сообщил наместник лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел.

Как уточнил священнослужитель, обращение в суд было подано 23 марта, но уже третий судья берет самоотвод. По его словам, это свидетельствует о существующем давлении.

«Мы хотели использовать конституционные права, защитить себя, вас и святыни. 23 марта 2023 года был подан судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал митрополит, чье обращение появилось в Telegram-канале «Украина православная».

Также священник обратился с просьбой перестать давить на судей и Лавру. Покинуть стены монастыря монахи УПЦ должны 29 марта по требованию киевского правительства. Уже 30 марта начнет работать комиссия заповедника «Киево-Печерская лавра» по приемке имущества.

Саму Киево-Печерскую лавру в день изгнания священнослужителей посетили тысячи верующих. Пришедшие на последнее богослужение православные не поместились внутри храма, им пришлось молиться на внешней территории церкви.

Митрополит УПЦ Павел ранее подчеркивал, что монахи не будут покидать храм. Однако силой отстаивать свои права они тоже не собираются, отмечал он.