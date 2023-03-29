Прокуратура запросила пожизненное заключение для устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана состоялось заседание по делу казанского стрелка. Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года напал на гимназию №175, где убил девять человек. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное заключение, сообщает Генпрокуратура России.

Галявиеву вменяют создание самодельной бомбы и ее подрыв, а также убийство и покушения на них. Напомним, всего от рук стрелка пострадали 139 человек. Еще девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних, погибли.

— Просим назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, — приводит слова прокурора Татарстана Илдуса Нафикова КП-Казань.

Также Галявиеву предъявлены иски от потерпевших на общую сумму 101 млн рублей. Гособвинение требует удовлетворить и иск от Исполкома Казани в 1,4 млн рублей за ремонт гимназии, который необходим после подрыва самодельной бомбы.

Ответное выступление адвоката Галявиева состоится 10 апреля.