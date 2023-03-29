Диетолог Пегова посоветовала есть миндаль для снижения стресса и улучшения памяти

Орехи очень полезны для работы нашего организма и сложно представить полноценный рацион без этого продукта. Употреблять их каждый день не обязательно, а вот 3-4 раза в неделю стоит. Такие советы дают диетологи.

- Наиболее полезны пекан, макадамия и грецкий орех, но особенно хорош миндаль. Он богат магнием и цинком. И обладает сбалансированным составом, который редко вызывает непереносимость, - цитирует слова диетолога Евгении Пеговой интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще миндаль полезен для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет стенки сосудов и снижает холестерин. А еще миндаль – это антистресс. Он снижает уровень нервного напряжения и улучшая работу мозга.

Но орехи нужно есть правильно. Лучше всего замачивать их на ночи и употреблять с молочными кашами или кисломолочными продуктами.

- А еще это отличный перекус на работе. Он положительно скажется на работе ЖКТ, - отметила диетолог.

Регулярное употребление орехов благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, сообщает РИАМО.

А потребление около 57 граммов миндаля каждый день в течение месяца может увеличить в организме уровень полезного жира 12,13-diHOME сразу после тренировок. Такой вывод сделали ученые из Аппалачского государственного университета, передает Москва 24.

- Мы рекомендуем обычно не больше четырех — шести ядрышек орехов, они могут быть различными, но в целом не должно быть больше, не нужно их есть каждый день. Два-три раза в неделю этого количества достаточно, - сказала RT ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

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