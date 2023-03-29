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НовостиСпорт29 марта 2023 10:12

Кремль намерен защищать интересы российских спортсменов в контактах с МОК

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва всемерно будет стоять на защите прав наших спортсменов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Кремль намерен всемерно стоять на защите прав российских спортсменов, продолжая контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые рекомендации МОК по критериям допуска россиян на международные соревнования.

"Продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов", - подчеркнул Песков.

Напомним, МОК разрешил россиянам выступать на мировых первенствах, но только в индивидуальных видах спорта и нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Каждого из них будут проверять на поддержку специальной военной операции. Если спортсмен когда-либо открыто заявлял о патриотичной позиции по данному вопросу, в допуске на турниры ему откажут.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", Международный олимпийский комитет оставил в силе рекомендации по запрету на проведение международных соревнований на территории России. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

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