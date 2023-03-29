Песков заявил, что российские бойцы проявляют чудеса героизма в боях за Артемовск Фото: REUTERS

Российские силы проявляют чудеса героизма в боях под Артемовском, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артёмовск. Наши (войска) проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов», – сказал он в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае поражения в Артемовске украинский народ, а также страны Запада начнут подталкивать страну к компромиссу с Россией.

По его словам, украинское общество будет чувствовать себя уставшим и заставит его договариваться с Россией. Вместе с тем Зеленский отметил, что никакого давления со стороны стран Запада пока не было.

Как писал сайт KP.RU, российские силы взяли под полный контроль территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), куда ранее приезжал президент Украины. Бойцы нашли второй проход в цеха предприятия, откуда военные Вооруженных сил Украины не ждали нападения.

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