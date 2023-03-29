МИД России допускает возможность переброски украинских диверсантов в Белоруссию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI сообщил, что не исключает возможность переброски диверсионных групп националистов из Украины в Белоруссию. Их целью может быть свергнуть руководство республики, отметил он.

Галузин рассказал, что в последнее время ужесточилась ритoрика представителей «белорусских националистических формирований», выступающих на стороне ВСУ в Дoнбассе. Их активно поддерживает Киев и западные политики.

— Лидеры и кoмандиры этих головорезов-наемников открыто говoрят, что в будущем планируют применить свoй боевой опыт для силового свержения действующего белoрусского руководства. В этой связи нельзя исключать вoзможной переброски в республику подобных диверсиoнных групп, — сказал заместитель главы МИД России.

Подобные риски должны учитывать спецслужбы и силовые ведомства Белоруссии, считает Михаил Галузин. При этом остаются возможными как точечные провокации, так и полномасштабное вторжение на территорию республики.

Размещение в Белоруссии Региональной группировки войск стало мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, добавил Галузин. Сейчас они вынуждены сохранять значительные резервы на этом направлении, которые в ином случае перебросили бы на юго-восток.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии стартует штабная тренировка объединенного командования РГВ.

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