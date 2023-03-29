Песков счел «саммит за демократию» новой попыткой США преподать урок другим странам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организованный Соединенными Штатами «саммит за демократию» является очередной попыткой Вашингтона преподать урок другим странам, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Америка, которая по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, предпринимает уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь президента России, очень воспринимают такие попытки США «делить мир на страны первого сорта и второго сорта» с улыбками. Песков добавил, что «саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.

Сайт KP.RU разбирался, для чего на самом деле США собирают «саммит за демократию» вместе с Южной Кореей, Нидерландами, Замбией и Коста-Рикой.

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