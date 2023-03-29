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НовостиПолитика29 марта 2023 10:26

Песков счел «саммит за демократию» новой попыткой США преподать урок другим странам

Его вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков счел «саммит за демократию» новой попыткой США преподать урок другим странам

Песков счел «саммит за демократию» новой попыткой США преподать урок другим странам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организованный Соединенными Штатами «саммит за демократию» является очередной попыткой Вашингтона преподать урок другим странам, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Америка, которая по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, предпринимает уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь президента России, очень воспринимают такие попытки США «делить мир на страны первого сорта и второго сорта» с улыбками. Песков добавил, что «саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.

Сайт KP.RU разбирался, для чего на самом деле США собирают «саммит за демократию» вместе с Южной Кореей, Нидерландами, Замбией и Коста-Рикой.

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