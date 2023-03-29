Путин не планирует встреч с гендиректором МАГАТЭ Гросси в ближайшее время

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует встреч с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 29 марта 2023 года.

"Пока в обозримом графике таких контактов нет", - уточнил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что связь с Рафаэлем Гросси поддерживают российские специалисты в атомной энергетике, в частности, Росатом.

Как писал сайт KP.RU, Рафаэль Гросси прибыл с визитом на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Вместе с главой МАГАТЭ на данный объект прибыли десять сотрудников агентства, в том числе три инспектора, которые заменят своих коллег, находящихся сейчас на станции.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси заявил о необходимости предотвратить "ядерную аварию во время текущего конфликта", сообщив о планах расширить присутствие организации на Украине.

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