В Ленинградской области ожидаемая продолжительность жизни выросла до 74 лет

В Ленинградской области ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,9 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ленинградцы стали жить дольше – об этом говорят цифры статистики национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Показатель ожидаемой продолжительности жизни в регионе в 2022 году составил 72,9 лет при плановом 71,04 года. За два месяца 2023 года он вырос еще больше: 73,8 года при плане в 73,1 года.

Достичь хороших показателей региону удалось, в том числе, за счет повышения качества и доступности медицинской помощи. Статистика продолжительности жизни складывается из цифр уровня рождаемости и смертности. Последний показатель, по словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, в регионе упал до самого низкого за всю историю региона.

«Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» является интегративным. На него влияют уровень рождаемости и смертности. Достичь выполнения планового показателя удалось, прежде всего, благодаря снижению общей смертности населения региона. В 2022 году показатель смертности составил 13,6 на тысячу человек, что ниже этого показателя 2021 года на 20,5%. За январь-февраль 2023 года показатель смертности снизился до 12,4 на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за всю историю региона», - рассказал Николай Емельянов.

Особое внимание в Ленинградской области уделяется доступности медицинских услуг в сельских районах. В деревнях и селах региона работают 127 врачебных амбулаторий и 199 фельдшерско-акушерских пунктов. Пациентов обследуют 66 передвижных медицинских комплекса: флюорографы и маммографы, амбулатории и поликлиники на колесах. Профилактический осмотр и диспансеризацию в прошлом году прошли более 943 тысяч жителей Ленинградской области, в том числе 270 тысяч детей. Услуги высокотехнологичной помощи получили более 16 тысяч ленинградцев. Для доставки экстренных больных в регионе используется санитарная авиация: в прошлом году вертолет поднимался в небо 361 раз.

Регион продолжает обновлять поликлиники и больницы. В прошлом году в Ленинградской области построили амбулаторию, три фельдшерско-акушерских пункта и поликлинику. Капитальный ремонт был сделан в 9 учреждениях здравоохранения, на эти цели было выделено более миллиарда рублей. По программе модернизации первичного звена за прошлый год закупили 392 единицы современного медицинского оборудования и 43 автомобиля.