МИД Швеции вызовет посла России Татаринцева из-за статьи о вступлении королевства в НАТО

МИД Швеции намерен выразить российскому послу осуждение за статью о вступлении Стокгольма в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызовет российского посла в королевстве Виктора Татаринцева из-за статьи на сайте диппредставительства РФ о рисках, которые несет вступление Стокгольма в НАТО. Об этом сообщает агентство France Press.

Шведское внешнеполитическое ведомство назвало публикацию "прозрачной попыткой воздействия".

"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, речь идет о статье с заголовком "Шведский шаг в пропасть". В ней указывается, что после вступления Швеции и Финляндии в западный военный блок протяженность границ России и Североатлантического альянса вырастет в два раза. Это, естественно, не останется без реакции Москвы, которая вынуждена принимать ответные меры на действия НАТО, гласит текст сообщения.

Как писал сайт KP.RU, депутаты шведского парламента одобрили вступление Швеции в НАТО. Об этом стало известно в среду, 22 марта 2023 года. Одобрение парламента было обязательным условием для вступления королевства в Североатлантический альянс.

Ранее в парламенте рассмотрели соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, в котором указаны вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников.

Отдельно в сообщении парламента отмечено, что Швеция, как и другие страны Северной Европы, не видит причин для размещения на своей территории ядерного оружия или постоянных баз НАТО в мирное время.

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