В Турции спустя 49 дней после землетрясения из-под завалов достали живого кота

Двухлетнего кота по кличке Хан нашли под завалами многоэтажки спустя 49 дней после землетрясения в Турции

Двухлетнего кота по кличке Хан нашли под завалами многоэтажки спустя 49 дней после землетрясения в Турции, сообщило агентство Bianet. Он не может ходить из-за нескольких переломов лап. Также питомец сильно истощен.

Нида Дина и ее дочь покинули свою квартиру в городе Кахраманмараш после разрушительного землетрясения в начале февраля. Своего любимца Хана они не нашли. Следующие 40 дней обеспокоенные женщины жили в машине рядом с разрушенной многоэтажкой и разыскивали кота. Они надеялись, что Хан смог спастись, даже искали его в приютах.

Хвостатого обнаружил спустя 49 дней владелец здания, который спасал из-под завалов оставшуюся целой кухонную утварь. Кота передали ветеринарам, которые зафиксировали у него обезвоживание и переломы конечностей. Теперь хозяйкам Хана остается надеяться на еще одно чудо — выздоровление питомца.

Ранее сообщалось, что в Сирии под завалами нашли мужчину, врачи констатировали его смерть и отправили тело в морг. Во время церемонии похорон, за пару минут до погребения, «труп» очнулся.

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