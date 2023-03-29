Роскачество опубликовало список мест, где нашли роллы с кишечной палочкой

Роллы Фото: REUTERS

Роскачество опубликовало список ресторанов, специализированных магазинов и служб доставки, где в роллах "Филадельфия" выявлена кишечная палочка. Перечень представлен на сайте ведомства.

"Бактерия выявлена в изделиях из сети магазинов "ВкусВилл" и Spar, магазинов японской кухни "Суши-Маркет", "Суши Wok", "Pizza Sushi Wok" и службы доставки Yami Yami, что говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве", - сказано в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роскачество проверило качество самых популярных в России роллов "Филадельфия". Оказалось, что в 40% из них обнаружена кишечная палочка - колиформные бактерии. Во всех случаях это была продукция, приготовленная специализированными магазинами на вынос.

Напомним, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью "Комсомольской правде" сообщила, что в апреле во всей стране пройдут "Дни российских вин". Она также рассказала о новых винодельческих регионах России, актуальных трендах и мерах господдержки производителей. Об этом и многом другом можно узнать по ссылке.