В "АвтоВАЗе" назвали сроки запуска производства Lada в Петербурге

Выпуск автомобилей Lada в Санкт-Петербурге может стартовать во втором квартале 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"АвтоВАЗ" озвучил сроки запуска производства автомобилей Lada на бывшем заводе японского концерна Nissan в Петербурге. Как говорится в сообщении на сайте компании, конвейер планируется запустить во II квартале 2023 года.

"Совместно с партнерами из дружественных стран "АвтоВАЗ" готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года", - уточнил автопроизводитель.

Компания планирует выпускать транспортные средства под брендом Lada в сегментах C и D. По оценке "АвтоВАЗа", уже в 2023 году в Петербурге будет произведено свыше 400 тысяч автомобилей.

Как писал сайт "КП-Санкт-Петербург", бывший завод Nissan перешел в собственность "АвтоВАЗа". Глава производства Максим Соколов предложил переименовать его в "Лада Санкт-Петербург".

Напомним, ранее ФГУП Научный автомоторный институт приобрел все российские активы Nissan. В собственность перешли производственные и научно-исследовательские мoщности компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, в руках производителя оказался центр продаж и маркeтинга в Москве.