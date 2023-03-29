Уфимский бездомный сбежал из больницы и вернулся жить на остановку

Мужчина вернулся жить на остановку Фото: Павел Шатров

Непростая история произошла на остановке «Театр Кукол» на проспекте Октября в Уфе. Там одна из местных жительниц заметила мужчину, похожего на бродягу. Незнакомец постоянно сидел на скамейке павильона, там же он и спал, и даже справлял нужду. При этом было видно, что мужчине требуется помощь врачей. Естественно, что такое соседство местным жителям не понравилось. На место вызвали медиков и полицейских. В итоге, гражданина увезли в центр помощи лицам БОМЖ, а затем в больницу.

По предварительным данным, у мужчина развилась гангрена нижних конечностей. Также вероятно, что бездомный не способен адекватно воспринимать реальность. Из-за этого человек противится тому, чтобы ему помогли.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что мужчине удалось сбежать из больницы, где ему пытались оказать помощь. Сейчас бродяга, якобы, вновь находится на остановке, с которой его увезли медики. По версии журналистов, мужчину не могут забрать на лечение в принудительном порядке без решения суда. Но оно, якобы, не появится до тех пор, пока бездомный не ведет себя агрессивно.

Ранее мы публиковали большой материал о том, кто, как и зачем помогает бездомным в Уфе. За 2020 год в столичном центре помощи людям БОМЖ зарегистрировали как минимум 502 граждан.