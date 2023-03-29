Сортавале в Карелии планируют придать статус исторического поселения федерального значения

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Летом этого года власти региона подготовят необходимые документы. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам исторического статуса, сохранения и реконструкции объектов Сортавалы, которое на днях провел Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Региональными властями уже проведена серьезная подготовка для исторических изменений в судьбе города. В 2022 году в бюджете Карелии предусмотрели средства на подготовку проекта зон охраны объектов культурного наследия, которые расположены Сортавале, и документации для обоснования включения города в перечень исторических поселений федерального значения. Для выполнения проектных работ по результатам конкурса был заключен госконтракт с вологодской компанией «Валбэк-ру».

Министерство культуры России уже согласовало проект новых зон охраны культурного наследия города. В апреле предполагается утвердить их постановлением Правительства Республики Карелия.

«Планируем, что в июле - начале августе будет сформирован полный пакет документов для направления в Минкультуры России для подачи заявки на придание городу Сортавала статуса исторического поселения федерального значения, - сказала Виктория Гуртова, начальник Управления по охране объектов культурного наследия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков убежден, что новый статус поможет городу не только сохранить уникальное историко-культурное пространство, но и откроет новые возможности для привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета.

- Возрождение исторического статуса Сортавалы - особый аспект и ресурс развития города. Мы планируем воссоздать ряд объектов, учитывая также то, что Сортавала сегодня – место активного притяжения туристов. Исторический центр города значительно преобразился. Районы Сортавалы, примыкающие к нему или входящие в него, тоже должны развиваться, но строительство должно вестись исходя из общеисторической концепции, - подчеркнул Глава Карелии.