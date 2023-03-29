В Германии раскритиковали планы поставить Украине снаряды с обедненным ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение боеприпасов с обедненным ураном серьезно угрожает экологии, а также здоровью мирных украинских граждан. Такое заявление сделал депутат немецкого Бундестага от Левой партии Андрей Хунко. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат обратился к немецкому правительству призвав убедить Лондон передумать по поводу поставок снарядов с обедненным ураном Киеву. В письме к властям парламентарий резко осуждает передачу подобного вида боеприпасов.

«Осуждает ли федеральное правительство использование так называемых урановых боеприпасов … в военных конфликтах в связи с многочисленными сообщениями и исследованиями о долговременном токсическом и радиологическом ущербе», - сказано в письме парламентария.

Хунко также задался вопросом о том, связывались ли немецкие власти с Лондоном, чтобы обсудить вопрос будущего ущерба, который неизбежен при использовании боеприпасов с обедненным ураном. Парламентарий усомнился, что данную тему поднимали на междуправительственном уровне, тогда как устранение потенциального ущерба, по его словам, является одним из обязательных задач.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» рассказал, что ждет Украину в случае применения боеприпасов с объединенным ураном, отметив, среди прочего, что период распада урана составляет 17 млрд лет. Таким образом, как он уточнил, данная территория, будет непригодна для сельскохозяйственной деятельности.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов напомнил об опыте использования подобными боеприпасов странами НАТО во время конфликтов в Ираке и Югославии. Как писал ОТР, специалист отмтеил, что применение таких снарядов может спровоцировать развитие серьезных патологий у людей.