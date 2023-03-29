Голикова: 3,6 миллиона россиян вышли из бедности Фото: Мария ЛЕНЦ

Порядка 3,6 млн человек в России вышли из категории бедности с 2017 по 2022 годы. Об этом заявила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Количество жителей России, которые остаются за чертой бедности при этом побило рекорд минимума за все время ведения статистики (с 1992 года). Преодолеть финансовые трудности значительному количеству россиян, которые их испытывали, помогли активные меры поддержки от государства. Об этом Татьяна Голикова сообщила в ходе совещания президента России с членами правительства.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что сегодня в России фиксируют рекордно низкий уровень безработицы. При этом ранее президент отметил, что перед правительством стоит задача повышения благополучия граждан, которая может быть достигнута ростом доходов населения. Ситуацию улучшит повышение МРОТ, добавил глава государства.