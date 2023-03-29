Путин назвал рекордно низким уровень безработицы в России Фото: REUTERS

Уровень безработицы в России в настоящее время по-прежнему рекордно низкий, однако проблемы на рынке труда еще не решены, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», – сказал глава государства в ходе совещания с правительством страны.

Как отметил российский лидер, по-прежнему есть вопросы к качеству рабочих мест. Кроме того, в некоторых регионах уровень безработицы гораздо выше среднего по России, обратил внимание президент.

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявлял, что безработица в России снизилась до 3,7%. Экономический спад в стране был зарегистрирован только во втором квартале 2022 года, в третьем и четвертом кварталах отмечен рост, добавил он.