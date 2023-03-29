Зрелая женщина: ДОМ.РФ составил портрет современного градостроителя

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

В ДОМ.РФ проанализировали заявки на офлайн-программу дополнительного профобразования Архитекторы.рф и составили портрет классического специалиста в области урбанистики, который сегодня меняет российские города. Всего на участие в пятом потоке программы претендовали почти 2000 человек из 84 регионов.

Как выяснилось, типичный современный российский архитектор-урбанист — это профессионал среднего возраста, проживающий в Центральной России. С точки зрения сферы деятельности они чаще всего работают на государственных должностях, связанных с городским развитием, или в сфере архитектуры. Много среди них дизайнеров, девелоперов и инженеров. В гендерном плане ситуация за пять лет реализации программы почти не изменилась: заявок от женщин в 2023 году было подано в два раза больше, чем от мужчин (67% против 33%).

«Бросается в глаза, что с каждым годом на программу заявляются уже опытные специалисты. Число претендентов в возрасте от 36 до 40 лет выросло на 2% по сравнению с 2022 годом и на 5% — по сравнению с 2021-м. Доля участников в возрасте от 41 до 45 лет – на 1% и 3% соответственно. Мы связываем это с тем, что практикующие специалисты высоко оценили программу и, ощущая недостаток практических навыков, стремятся получить их в качественной и удобной форме у нас», – прокомментировал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Лидерам среди регионов по числу подавших заявки традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Далее идут Московская область, республика Татарстан, Челябинская область, Иркутская область, Краснодарский край, Воронежская и Тюменская области. Среди округов по количеству претендентов лидирует Центральный федеральный. Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа показали лучшую динамику – число заявок из них увеличилось больше чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Большинство профессионалов, претендующих на попадание в финал офлайн-программы, работают на государственной и муниципальной службе (33%), а также в архитектуре (31%). Причем количество заявок от госслужащих выросло на 4% по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось число претендентов из сферы девелопмента (7% по сравнению с 4,6% в прошлом году), инженерного дела и строителей (4% против 3,3%), работников научной сферы и образования (4% против 2,8%). Также выросло число заявок от урбанистов и аналитиков (3% против 1,8% в 2022 году). От специалистов в области экономики, социологии, политологии и других сфер, которых в 2023 году впервые допустили к участию в программе Архитекторы.рф, было получено 12,2% от общего числа заявок.

Стоит также отметить, что 21% из тех, кто подал заявки на участие в офлайн-программе, участвовали в «Городских практиках» – бесплатной просветительской программе для региональных специалистов в сфере развития городской среды в России, которая реализуется ДОМ.РФ и является частью Архитекторы.рф.