"Это путь развития человечества": Песков оценил работу технологий ИИ

По словам Дмитрия Пескова, интернет может нести не только пользу, но и быть страшным оружием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжится работа по развитию искусственного интеллекта (ИИ), однако при этом важно регулировать его механизмы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Представитель Кремля также напомнил, что в нашей стране развитием ИИ занимается целая группа, «во главе которой Герман Греф, Кирилл Дмитриев из РФПИ, другие ведомства и компании».

Сейчас, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, компании, действительно, продолжают трудиться над развитием искусственного интеллекта и занимаются «внедрением тех наработок, которые уже имеются в экономике».

По словам Дмитрия Пескова, интернет может нести не только пользу, но и быть страшным оружием, поэтому он регулируется не только в нашей стране, но и в других государствах.

Напомним, Илон Маск и более тысячи экспертов призвали остановить обучение нейросетей. Это обусловлено угрозой человечеству. Так, в открытом письме к лабораториям искусственного интеллекта говорится о необходимости приостановить обучение нейросетей, более мощных, чем GPT-4.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект, а также сервисы и приложения, которые были на нем основаны, могут оставить без работы 300 миллионов человек по всему миру. Сайт KP.RU узнал подробности.