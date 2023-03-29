Зеленский пожаловался на неисправную систему ПВО, переданную из Европы Фото: REUTERS

Украина получила от одной из европейских стран неработающую систему противовоздушной обороны, заявил президент республики Владимир Зеленский.

Как передает Associated Press, интервью которому дал украинский лидер, «европейская страна направила на Украину очередную систему ПВО, но она не сработала». По словам Зеленского, этот комплекс приходилось «снова и снова ее менять». От какой именно страны Киев получил комплекса, политик не уточнил.

Также президент Украины отметил, что Вооруженным силам страны по-прежнему не удалось полноценно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot, полученные от Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Зеленский попросил у лидеров Евросоюза поставить Украине современное и дальнобойное оружие в больших объемах, чем передавалось ранее. Он уточнил, ВСУ нуждается в системах ПВО и ПРО, также современных танков и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем.