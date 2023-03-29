Трамп пообещал в случае переизбрания урегулировать конфликт на Украине «в ту же ночь» Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост главы государства урегулировать конфликт на Украине «в ту же ночь», до того, как вернется в Белый дом. При этом дипломатические сверхспособности он сможет раскрыть только в должности президента, если его назначат посланником, ничего не получится.

— Если я выиграю, до того, как я займу пост, я урегулирую этот конфликт, уверен в этом на 100%, — сообщил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Разрешить конфликт может только человек на посту президента, подчеркнул политик. Поэтому если вместо кресла лидера ему предложили бы роль посланника, то задача оказалась бы невыполнимой.

Ранее Трамп уже обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства без труда всего лишь за сутки разрешит украинский конфликт. У него есть «простой план» по переговорам Путина и Зеленского, однако раскрывать его он не стал. Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание, отметив, что Белый дом действительно может быстро урегулировать ситуацию — для этого достаточно дать Киеву правильные указания.