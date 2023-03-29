В ФРГ заинтересовались международным статусом стран, поддерживающих Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от «Левой партии» Жаклин Настич поинтересовалась у немецкого правительства, каким международным статусом обладают страны, которые поддерживают Киев в рамках специальной военной операции, спросив также не станет ли Берлин прямым участником конфликта. Об этом сообщает Lenta.ru.

В своем обращении к немецкому правительству депутат также поинтересовалась о том, не изменится ли международно-правовой статус ФРГ из-за технического обслуживания боевых самолетов Украины, а также передачи Киеву снарядов.

«По мнению Федерального правительства, станет ли государство, на территории которого происходит пополнение боеприпасов и/или техническое обслуживание возможных новых украинских боевых самолетов западной разработки, стороной военного конфликта», - заявила депутат.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанна Бауманн в ответ на данное обращение заявила, что немецкое правительство не комментирует гипотетические вопросы, добавив, что международно-правовой статус ФРГ из-за поддержки и снабжения Киева оружием не меняется.

Как писали «Известия», ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Киев уже получил 18 танков немецкого производства Leopard 2A6.