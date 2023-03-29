Голикова заявила о росте реальных зарплат в России на 22.1% за прошедшие пять лет

Голикова заявила о росте реальных заработных плат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте реальных зарплат на 22.1% за прошедшие пять лет. Об этом она заявила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

“Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные”, – заявила Голикова, отметив, что даже в 2022 году можно ожидать небольшой рост реальной зарплаты.

Вице-премьер отметила, что в целом по России ожидается устойчивый рост реальной заработной платы в 2023 году благодаря запланированным на этот год мерам поддержки.

Напомним, ранее Голикова на этом же совещании сообщила о выходе порядка 3,6 миллиона человек в России из категории бедности с 2017 по 2022 годы. Президент России Владимир Путин назвал рост доходов населения России одной из главных целей государства. Российский лидер призвал приложить все усилия для обеспечения планомерного роста доходов.