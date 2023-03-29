Жительницу Франции арестовали за оскорбление Макрона в соцсети Фото: REUTERS

Полиция арестовала жительницу Франции за оскорбление президента страны Эммануэля Макрона в социальной сети, сообщают местные СМИ.

По информации газеты Voix du Nord, женщина назвала политика «мусором». Теперь ей грозит год тюремного заключения. Жалобу на нее написал заместитель префекта региона, в котором она проживает.

Как уточняет газета, за день до телеинтервью Макрона женщина написала в социальной сети фразу «Мусор будет говорить завтра в 13 часов». Суд по ее делу состоится 20 июня.

Напомним, в прошлом году президента Франции закидали помидорами во время встречи с жителями муниципалитета Суржи, распложенного под Парижем. Помидоры полетели в политика, когда тот находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями. Охранники в свою очередь сразу же закрыли собой французского лидера и раскрыли над его головой зонтик.