Ветеран ВС США Дрейвен обвинил Запад во лжи о высокой мотивации бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Ветеран ВС США и писатель Ноктис Дрейвен развенчал миф о желании бойцов ВСУ сражаться до победного конца. У себя в соцсетях Дрейвен отметил слабую мотивацию военных украинской армии и обвинил Запад в попытках навязать обратное при помощи пропаганды.

“Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Сражаться хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека”, – заявил Дрейвен, комментируя видео, на котором бойцы ВСУ покидают Артемовск с улыбкой, радостью и обещаниями никогда больше туда не вернуться.

“Не удивлен, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе”, – отметил американский ветеран.

Напомним, недавно бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о том, как Киев отправляет на передовую бойцов без подготовки. По его мнению, это свидетельство острой нехватки бойцов для удержания города, поражение в котором грозит, по мнению Зеленского, компромиссом с Россией.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также отмечал критичность положения ВСУ в Артемовске, в котором, по его словам, Киев ежедневно теряет сотки своих военных.