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НовостиЭкономика29 марта 2023 14:10

Правительство РФ предложило разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам

Им также могут разрешить выводить средства за рубеж под контролем российских властей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство РФ предложило разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам

Правительство РФ предложило разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России предложило отменить ограничения на выплаты дивидендов некоторым иностранным инвесторам. Речь идет об инвесторах, вложившихся в акции российских компаний после введения санкций.

«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций», – сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании Владимира Путина с кабмином.

По словам вице-премьера, таким инвесторам было бы справедливо также разрешить вывод инвестиций за границу под контролем российского правительства в объемах, не превышающих сделанные вложения.

Напомним, в прошлом году многие представители крупного бизнеса отказались от распределения прибыли, однако в этом году дивидендов может быть выплачено больше. Например, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 миллиардов рублей.