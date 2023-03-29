Правительство РФ предложило разрешить выплату дивидендов некоторым иностранным инвесторам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России предложило отменить ограничения на выплаты дивидендов некоторым иностранным инвесторам. Речь идет об инвесторах, вложившихся в акции российских компаний после введения санкций.

«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций», – сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании Владимира Путина с кабмином.

По словам вице-премьера, таким инвесторам было бы справедливо также разрешить вывод инвестиций за границу под контролем российского правительства в объемах, не превышающих сделанные вложения.

Напомним, в прошлом году многие представители крупного бизнеса отказались от распределения прибыли, однако в этом году дивидендов может быть выплачено больше. Например, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 миллиардов рублей.