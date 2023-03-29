Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 14:20

Главу морского управления Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Контракт на поставку обрудования был заключен на сумму более 395 миллионов рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые должны были использоваться при защите Крымского моста.

Как передает ТАСС, при непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного борьбы с современными беспилотниками.

В материалах уголовного дела говорится, что контракт ФГУП РНИИРС и Росгвардией был заключен на сумму более 395 миллионов рублей. Он предполагал поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, их планировалось использовать в том числе для защиты Крымского моста.

Полковник был в курсе, что технические характеристики комплексов не соответствуют задачам, однако обеспечил условия для их принятия на вооружение этого оборудования. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).

Как писал сайт KP.RU, Волков был задержан накануне. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в ходе расследования была выявлена поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.