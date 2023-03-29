Главу морского управления Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА

Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с БПЛА Фото: Олег ЗОЛОТО

Главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке некачественных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые должны были использоваться при защите Крымского моста.

Как передает ТАСС, при непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного борьбы с современными беспилотниками.

В материалах уголовного дела говорится, что контракт ФГУП РНИИРС и Росгвардией был заключен на сумму более 395 миллионов рублей. Он предполагал поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, их планировалось использовать в том числе для защиты Крымского моста.

Полковник был в курсе, что технические характеристики комплексов не соответствуют задачам, однако обеспечил условия для их принятия на вооружение этого оборудования. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).

Как писал сайт KP.RU, Волков был задержан накануне. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в ходе расследования была выявлена поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.