В Дании подняли со дна моря объект, обнаруженный рядом с «Северными потоками»

В Дании подняли со дна объект, обнаруженный рядом с «Северными потоками» Фото: пресс-служба Министерства обороны Дании

Объект, обнаруженный рядом с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», подняли со дна моря, сообщает Энергетическое агентство Дании.

«Датское энергетическое агентство сообщает, что 28 марта были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2». Расследование показало, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, который используется для визуальной маркировки», – сказано на сайте агентства.

Объект не представляет угрозы для безопасности, отмечается в сообщении.

Напомним, в Дании считают, что объект, обнаруженный у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», мог находиться там уже давно. Как передает газета Jyllans-Posten со ссылкой на экспертов и документы властей Дании, что найденный у трубопроводов объект уже «зарос». Это может быть свидетельством того, что он долгое время находился в море.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что судно «Газпрома», исследовавшее место взрыва «Северных потоков», могло найти еще одну бомбу. По его словам, исследовательское судно пошло дальше вдоль газопровода, и в 30 километрах был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где был подрыв – на стыке труб.

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