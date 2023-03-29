Силуанов сообщил о снижении у россиян интереса к финансовым вложениям

У россиян снижается интерес к финансовым вложениям Фото: Shutterstock

Интерес россиян к финансовым вложениям снижается на фоне ситуации в мире, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Наши граждане – один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году. Сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна – интерес снижается», – сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минфина, число частных инвесторов в 2021 году составило 20 миллионов человек. Как отметил Силуанов, новые возможности на финансовом рынке, например, программа долгосрочных сбережений, дает россиянам возможность «надежно вложить деньги и использовать их для получения дохода». Задача ведомства – дать людям возможность «вложиться в новые инструменты и получать хороший доход», заявил он.

Напомним, в ходе опроса совершеннолетних жителей городов РФ с населением более 100 тысяч человек выяснилось, что 35% россиян готовы инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 32% готовы к инвестициям на один-три года, на три-пять лет – 10% россиян и только 6% – в долгосрочные инвестиции на срок свыше пяти лет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого искусственный интеллект скоро оставит без работы (подробнее)