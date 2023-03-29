Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области

Виталий Хоценко. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области главу правительства ДНР Виталия Хоценко. Ранее президент принял отставку бывшего губернатора региона Александра Буркова.

“В связи с заявлением Губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию. 2. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области”, – говорится в документе указа, опубликованного пресс-службой Кремля. Указ вступит в силу со дня его подписания.

Стоит отметить, что Виталий Хоценко разбирается в специфике государственного управления на региональном уровне: имеет опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Донецкая Народная Республика). Имеет опыт государственной службы на федеральном уровне с фокусом на региональной проблематике.

Также за спиной Виталия Хоценко успешное участие в кадровых проектах президента РФ: он финалист конкурса «Лидеры России» (2019 г.) и выпускник IV потока Программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»). Как писал kp.ru, накануне губернатором стал еще один выпускник "школы" и "Лидеров России" - врио главы Чукотки был назначен Владислав Кузнецов.

У Хоценко есть непосредственный опыт работы в новых регионах: в июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти Донбасса и Новороссии он принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики. При его непосредственном участии в Республике прошёл референдум по воссоединению с Россией, была организована новая система исполнительной власти, налажены интеграционные процессы, задан вектор на возобновление и развитие производств, сформированы социальные программы, выстроена эффективная система взаимодействия республиканских и федеральных органов власти.

Недавно Виталий Хоценко был удостоен российской государственной награды - ордена Почета. 25 марта 2023 года его вручил премьеру ДНР первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.