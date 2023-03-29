Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом Фото: Никита МАНЬКО

Маркетплейс Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом, сообщила пресс-служба ретейлера.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество», – говорится в сообщении компании.

Как уточнили в Wildberries, речь идет о товарах, которым покупатели дали оценку ниже трех баллов из возможных пяти. Вместе с тем, снятие ограничений на их продажу возможно в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца. Кроме того, компания решила усилить контроль за наличием маркировки на товарах.

Напомним, в этом году Wildberries начал резко менять условия для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сначала за возврат бракованного или подменного товара головная компания начала взимать взимать полную его стоимость с нескольких своих подразделений.

Потом представители головной компании объявили партнерам, что проанализировали случаи возвратов по браку, порчи товаров и подмены. Некий алгоритм якобы пришел к выводу, что в 98% таких случаев виноваты именно сотрудники ПВЗ. Сайт KP.RU разбирался в причинах забастовки в Wildberries.