После тяжелого падения Николай Дроздов готовится к новой госпитализации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Николай Дроздов совсем недавно напугал своих поклонников – известный телеведущий попал в больницу. Пару месяцев назад он упал возле дома и сломал 7 ребер грудной клетки.

Больше месяца пришлось провести в больнице, врачи укрепили пошатнувшееся здоровье, но теперь он снова готовится к госпитализации.

Пока еще Николай Николаевич на больничном, но боли еще мучают его.

- Потребуется еще около двух, а то и трех месяцев, чтобы восстановиться, - делится он с сайтом mk.ru.

Врачи полностью контролируют телеведущего и постоянно с ним на связи. В дело идут не только лекарственные препараты, но и гимнастика.

- Выполняю разные упражнения для плечевых мышц, чтобы сутулости не было, - говорит он.

Тем не менее, отлежаться дома не получается. Медики настаивают, что нужно пройти курс в отделении реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. В больничке придется провести месяц-полтора. Причем одно из условий – никаких посетителей. Нужно строго соблюдать режим.

- А дома меня все окружили заботой: и жена, и дочь. Кормят меня вкусно. На полное вегетарианство я больше не выхожу, потому что кости становятся хрупкими, - поделился Николай Николаевич.