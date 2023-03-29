Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о компромиссе с Россией

Зеленского раскритиковали за слова о возможном компромиссе с Россией Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Зеленского за его недавние высказывания о возможном компромиссе с Россией. Украинский лидер недавно сказал, что, в случае вытеснение украинской армии из Артемовска, Киев может столкнуться как с международным давлением, так и с недовольством граждан Украины.

“Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране”, – высмеял Зеленского один из пользователей. Читатель с ником CynicalContrarian1 добавил, что США и НАТО не позволят ему закончить конфликт, пока не погибнет последний украинец.

“Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все "достижения" 2022 года оказались бесполезны”, – воскликнул пользователь с именем Siancatrinkong, отметив, что президент все еще жив в отличие от тысяч его солдат.

Также высказывались призывы к Зеленскому не затягивать этот вопрос, а наоборот постараться пойти навстречу и помочь бойцам вернуться с поля боя целыми и невредимыми.

Сайт KP.RU рассказывал, что своим большим интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press Зеленский почти признался в том, что мысленно уже сдал Артемовск. Напомним, Артемовск является не только политически значимым городом, но и стратегически, так как его взятие развалит всю оборону украинской армии на Донецком направлении.