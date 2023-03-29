На севере Свердловской области произошел пожар на магистральном газопроводе

На севере Свердловской области произошел пожар на газопроводе Фото: кадр из видео

На севере Свердловской области в районе населенного пункта Пелым произошел пожар на магистральном газопроводе. Об этом в среду, 29 марта 2023 года, сообщили экстренные службы региона. Причиной пожара стала разгерметизация газовой магистрали.

Авария произошла на газопроводе “Ямбург Елец1”, в Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что на месте инцидента работает бригада “Газпром-Трансгаз Югорск”. Также в ведомстве отметили, что на газоснабжение местных жителей авария не повлияла.

Глава округа Шахит Алиев заявил агентству ТАСС, что в результате аварии никто не пострадал, а из трубы выгорели остатки газа. Очевидцы аварии засняли пожар и опубликовали в телеграм-канале “Екатеринбург ЧП”.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел Ленинградской области. В результате разгерметизации газопровода произошел пожар высотой в многоэтажный дом.