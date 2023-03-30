Эрдоган допустил визит Путина в Турцию на АЭС «Аккую»

Эрдоган допустил возможность визита Владимира Путина в Турцию. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в Турцию. Эрдоган сказал об этом в интервью телеканалу A Haber в среду 29 марта.

По словам Эрдогана, вскоре должна состояться церемония загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС «Аккую», строительство которой осуществляется дочерними структурами «Росатома». Президент Турции отметил, что оно идет успешно. Также Эрдоган допустил участие Владимира Путина в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС, уточнив, что пока не определен формат участия российского лидера в этом мероприятии.

«Есть вероятность, что господин Путин приедет на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате», - сказал Эрдоган.

Напомним, строительство АЭС «Аккую» в Турции началось в 2018 году. В апреле 2018 президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС. «Аккую» стала первым подобным проектом на территории республики Турция.

Позже Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция собирается приступить к строительству второй и третьей атомных электростанций вслед за АЭС «Аккую», над которой работает госкорпорация «Росатом».