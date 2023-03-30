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НовостиПолитика29 марта 2023 22:29

Экс-глава МИД Австрии Кнайль заявила об утрате доверия международным институтам на фоне антироссийских санкций

Политик отметила, что цель санкционного давления на Россию не была достигнута
Мария ПАВЛОВА
Экс-глава МИД Австрии считает, что антироссийские санкции Запада не достигли своей цели.

Экс-глава МИД Австрии считает, что антироссийские санкции Запада не достигли своей цели.

Фото: REUTERS

Антироссийские санкции подорвали доверие многих игроков к международным институтам. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала TRT World (Турция).

«Я думаю, что многие участники «клуба», наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что все это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах», - сказала Кнайсль, добавив, что цель антироссийских санкций Запада не была достигнута и они практически не повлияли на Россию.

Тем временем во Франции высмеяли новые антироссийские санкции. Французский политик Асселино назвал их «нескончаемой шуткой».

Напомним, в марте 2023 года Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Они будут по-прежнему применяться к 1 473 физическим и 205 юридическим лицам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Спортлото».

Все об экономических санкциях Запада против России здесь на KP.RU.

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