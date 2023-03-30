Эрдоган: Турция не позволит Западу втянуть ее в войну против России

Эрдоган заявил, что турецкие власти противостоят намерению Запада втянуть страну в конфликт с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции не позволят Западу втянуть страну в конфликт против России. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом в интервью телеканалу A Haber в среду 29 марта. По словам Эрдогана, это одно из его предвыборных обещаний.

«Мы не позволим втянуть нашу страну в войну — это один из наших предвыборных слоганов», — заявил президент Турции, отметив, что в последние годы Запад предпринимал попытки вовлечь Турцию в конфликт, но действующая власть не допустила этого.

Также Эрдоган заявил о решимости Турции содействовать урегулированию украинского конфликта.

«Наше намерение — прилагать усилия с серьезной решимостью и играть роль посредника между Россией и Украиной, чтобы они в итоге увенчались успехом», - сказал турецкий лидер.

Напомним, Эрдоган заявил о желании «как можно скорее» организовать переговоры России и Украины.

Также Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит Владимира Путина в Турцию на АЭС «Аккую». Подробности здесь на KP.RU.