Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии в рублях на счета в РФ

Мишустин подписал постановление о перечислении пенсий в рублях россиянам, проживающим за рубежом, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, дающее возможность проживающим за пределами РФ россиянам получать пенсии и другие выплаты в рублях на открытые в России или за границей счета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду 29 марта, он доступен здесь.

Речь идет, кроме пенсий, о других выплатах по и обеспечении по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, выплата которых невозможна из-за антироссийских санкций.

Выплаты будут производиться после подачи соответствующего заявления, уточняется в документе.

Напомним, россияне смогут получать в год до 36 тысяч рублей государственной поддержки в рамках программы долгосрочных сбережений граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения.