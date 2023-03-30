«Роснефть» и Indian Oil договорились увеличить поставки нефти в Индию

Индия будет закупать больше российской нефти. Фото: REUTERS

Поставки российской нефти в Индию будут существенно увеличены. Соответствующее соглашение заключили между собой «Роснефть» и Indian Oil Company, сообщает в среду 29 марта пресс-служба «Роснефти».

Сообщается, что соглашение было заключено во время рабочей поездки в Индию главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», - отметили в российской компании.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки нефти в Индию в 2022 году увеличились в 22 раза.

В то же время власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель.

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