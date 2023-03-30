МТС сменит яйцо на красный квадрат с тремя буквами

МТС избавляется от изображения яйца на логотипе. Фото: Иван ВИСЛОВ

Компания МТС намерена провести полномасштабный ребрендинг, об этом будет объявлено в четверг 30 марта. МТС откажется от изображения яйца, пишет РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

По словам Николаева, компания продолжит использовать слоган «Быть лучше каждый день», а в качестве логотипа теперь будет использоваться красный квадрат с буквами М, Т и С. Отказ от изображения яйца обусловлен тем, что у большей части аудитории компания ассоциируется не с ним, а с красным цветом. Кроме того, молодежь воспринимает изображение яйца как «олдскул».

Напомним, последний раз полномасштабный ребрендинг компания МТС проводила в 2019 году. Тогда в визуальном стиле МТС избавился от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга стала красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Белое яйцо на красном квадрате оставалось символом МТС с 2006 года.