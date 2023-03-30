Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова и назначил на его место Виталия Хоценко

Путин сменил губернатора Омской области. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял кадровое решение относительно руководителя Омской области. Он принял отставку губернатора Александра Буркова, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Врио губернатора назначен Виталий Хоценко.

«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", — говорится в тексте указа президента», - , сообщила в четверг 29 марта пресс-служба Кремля.

Подробнее о Виталии Хоценко, который стал врио губернатора Омской области, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Владимир Путин принял еще ряд кадровых решений. В частности, президент назначил главою Смоленщины Василия Анохина. Почему Путин остановился на этой кандидатуре, и как выпускник «школы губернаторов» даст новый импульс развития непростому приграничному региону, читайте здесь на KP.RU.