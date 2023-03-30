Украинские военные сдаются в плен из-за отсутствия поддержки и боеприпасов. Фото: REUTERS

Украинские военные испытывают недостаток боеприпасов и сдаются в плен из-за отсутствия поддержки. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Андрей Кривозуб, который был ранен в ходе боевых действий под Артемовском и сдался в плен. По словам Кривозуба, российские военные оказали ему медпомощь.

Компания МТС намерена провести полномасштабный ребрендинг, об этом будет объявлено в четверг 30 марта. МТС откажется от изображения яйца, которое использует с 2006 года. Компания продолжит использовать слоган «Быть лучше каждый день», а в качестве логотипа теперь будет использоваться красный квадрат с буквами М, Т и С.

Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры, предупредил президента Украины Владимира Зеленского и его команду о божьей каре за преследование священнослужителей УПЦ и изгнание монахов из лавры.

Соединенные Штаты стали опасными после того, как начали терять власть и сейчас готовятся к конфликту одновременно с Россией и Китаем. Такое развитие событий допустил экс-журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Армения не поддержала пункт по Украине на «Саммите за демократию». Правительство Армении объяснило это тем, что в декларации не было ссылки на армяно-азербайджанский конфликт.

«Роснефть» и Indian Oil договорились увеличить поставки нефти в Индию. Это произошло во время рабочей поездки в Индию главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об опасности гражданской войны из-за гонений на УПЦ и назвал изгнание монахов из Киево-Печерской лавры самым опасным внутренним событием на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в Турцию. По словам Эрдогана, вскоре должна состояться церемония загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС «Аккую», строительство которой осуществляется дочерними структурами «Росатома». Российский лидер может принять участие в церемонии лично или в онлайн-формате, сказал Эрдоган.

У Папы Римского Франциска выявили инфекцию в легких. Понтифик госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание и пробудет в больнице несколько дней. Сообщается, что медики исключили наличие коронавирусной инфекции у 86-летнего понтифика.