Politico: Россия одержала верх над Западом в отношениях с государствами Африки и Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором со ссылкой на депутата парламента республики Конго Джереми Лиссуба говорится о победе России над США в борьбе за поддержку развивающихся стран. Страны Африки и Азии не хотят сотрудничать с Западом, так как видят, что там думают одно, а делают другое.

Лиссуба отметил, что Африка не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. С некоторыми странами континента Россия поддерживает и вовсе дружеские отношения. США, в свою очередь, пытается завоевать поддержку развивающихся государств другим способом.

— Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет, — подчеркнул политик.

Депутат парламента Конго привел пример здоровых отношений: в условиях глобального дефицита Москва поставила Малави десятки тонн удобрений, а сама республика подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве. Таким образом поддержка России выгодна странам Африки.

В тоже время слова западных политиков расходятся с их действиями, что и приводит к недоверию других государств. Результатом становится то, что товарооборот с Россией у стран Африки и Азии растет, а то время как показатели торговли с США постепенно падают.

KP.RU писал, что Лиссуба назвал успехи Москвы в развитии отношений с партнерами в Африке «чарующим наступлением», возглавляемым министром иностранных дел Сергеем Лавровым.