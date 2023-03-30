Депутат ЕП Уоллес: 70% жителей Европы выступают против санкций в отношении России

Мик Уоллес выразил осуждение США и НАТО за гибридную войну и назвал ее "дурацкой"

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в Twitter заявил, что в ЕС не слушают своих граждан и занимаются разжиганием прокси-войны западных стран против России.

По словам депутата, в ходе опроса европейского совета по международным отношениям, проведенным в июне 2022 года, выяснилось, что большинство европейцев выступают за наступление мира. Это более 70% опрошенных. При этом, депутат уточнил, что участники опроса не говорят об усилиях по продолжению введения санкций против России.

Мик Уоллес выразил осуждение США и НАТО за гибридную войну и назвал ее "дурацкой".

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине от стран Запада последовало санкционное давление на РФ. Юбилейный, десятый пакет антироссийских санкций Евросоюз ввел 25 февраля 2023 года. Не так давно к нему присоединилась и Швейцария.