Посол Станиславов: несмотря на внесение Венгрии в список недружественных стран, возможность диалога сохраняется

Евгений Станиславов. Фото: Посольство России в Венгрии

Несмотря на то, что Венгрия теперь относится к недружественным странам, каналы для двустороннего разговора остаются. Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«Будапешт продемонстрировал прагматичную позицию от которой не планирует отказываться, несмотря на давление своих Западных союзников» — приводит слова главы дипмиссии РИА Новости.

Станиславов также отметил, что в основе Венгерской политики находится желание защитить свои интересы. При этом государство также ощущает на себе воздействие украинского кризиса и навязанных ЕС и США санкций в отношении России.

«Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Теперь государство входит в перечень недружественных стран для России. В отношении нее могут применяться и наши ответные меры», — отметил дипломат.

По мнению Станиславова, санкционное давление негативно отражается на сферах сотрудничества Венгрии и России, в особенности на экономике, культуре, политике. При этом Россия продолжает стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией.

Напомним, после начала СВО страны Запада приняли в отношении России несколько санкционных пакетов, последний из которых был принят 25 февраля 2023 года. При этом, стало известно, что в Евросоюзе на своем заседании 29 марта Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие санкции против России.