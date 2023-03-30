Девять человек погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два военных вертолета столкнулись в штате Кентукки в США. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя американской армии. Столкновение и последующее крушение произошли во время выполнения учебной миссии. Есть жертвы, по некоторым данным их количество достигло девяти человек.

ЧП во время тренировки вертолетов случилось вечером 29 марта, в среду. В небе столкнулись два HH60 Black Hawk.

Позднее губернатор штата Кентукки Энди Бешир подтвердил информацию о происшествии. Как сообщил он, информацию об аварии передали с военной базы США Форт-Кэмпбелл.

В открытых источниках нет информации о состоянии экипажа вертолетов, однако Бешир отметил, что жертвы есть. Задействованы экстренные службы и полиция, отметил политик.

По данным радиостанции WKDZ, в результате крушения погибли девять человек.

Ранее два самолета ВВС Италии столкнулись под Римом во время тренировки совместных маневров, оба пилота погибли.